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За сутки на Дону 388 человек заразились коронавирусом

За сутки на Дону 388 человек заразились коронавирусом
С 3 по 4 января в Ростовской области у 388 человек выявили коронавирус. За все время положительные результаты тестов на COVID-19 получили 53 216 дончан.

Почти половину заразившихся за последние сутки составляют граждане от 46 до 65 лет – 171 пациент. Инфекцию выявили у 96 человек в возрасте от 18 до 45 лет, у 74 – от 66 до 79 лет и у 26 старше 80 лет. Коронавирус подтвердился также у 21 ребенка.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Ростовской области близка к критической отметке. Ежедневно коронавирусом заражаются более 300 человек.

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