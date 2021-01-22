За сутки медики выявили коронавирус у жителей 46 муниципалитетов Ростовской области

В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 386 человек. За сутки с 24 по 25 января медики выявили инфекцию в 46 городах и районах региона.Наибольшее количество зараженных - жители донской столицы. В Азовском районе заболели 13 человек, в Новошахтинске и Батайске - по 11. Ряды пациентов с коронавирусом пополнили по 10 человек на территории Миллеровского, Красносулинского, Неклиновского районов, а также Шахт и Новочеркасска.По девять инфицированных оказалось в Волгодонске и Белокалитвинском районе. А в Аксайском, Сальском районах, Таганроге, Каменске-Шахтинском — по восемь. В Мясниковском диагноз подтвердился у семи человек, а в Гуково, Азове и Верхнедонском заболели по шесть. По пять дончан заразились в Пролетарском, Кашарском и Семикаракорском районах.Пациентами с COVID-19 стали по четыре жителя Веселовского, Зерноградского, Цимлянского, Песчанокопского, Обливского, Чертковского районов и Зверево. По три новых случая заражения специалисты зафиксировали в Егорлыкском, Константиновском, Зимовниковском, Тацинском и Октябрьском. Аналогичная ситуация - в Матвеево-Курганском, Милютинском и городе Донецке.В Багаевском, Заветинском, Орловском, Морозовском, Каменском и Тарасовском районах борьбу с коронавирусом начали по два человека. Меньше всего зараженных оказалось на территории Ремонтненского, Кагальницкого и Целинского районов. Там инфекцию подхватили по одному человеку.С начала пандемии в Ростовской области COVID-19 заболели 61 432 человека. Из них 2 505 не смогли побороть инфекцию. По информации регионального правительства, за прошедшие сутки не стало шестерых мужчин и 11 женщин.