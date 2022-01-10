За сутки медики выявили 367 случаев заражения COVID-19 в Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области снова растет число зараженных коронавирусом. За сутки с 11 по 12 января диагноз подтвердился у 367 человек.Больше трети новых пациентов с COVID-19 составила молодежь от 18 до 45 лет. В этой возрастной категории положительные результаты ПЦР-тестов получили 138 человек, или 37,5%. В числе заболевших оказались 114 жителей региона от 46 до 65 лет (или 31,1%). Борьбу с опасной инфекцией начали и дети. Медики зафиксировали 45 новых зараженных среди несовершеннолетних, или 12,3%. Не обошел стороной вирус и пенсионеров. COVID-19 подхватили 70 человек (19,1%). Из них 21 - старше 80 лет.Всего с начала пандемии коронавирусом заболел 197 841 человек. По данным областного правительства, 9 832 из них не смогли побороть болезнь. За последние сутки скончались 15 пациентов ковидных госпиталей.