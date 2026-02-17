Новости
После резкого потепления в Ростове уберут случайный мусор на улицах

В Ростове-на-Дону улицы города расчистят от случайного мусора после резкого потепления. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Еще с начала февраля в донском регионе бушует непогода. Улицы Ростова оказались завалены сугробами. Но после потепления снег растаял, а во дворах появилось скопление мусора.

- Комбинаты благоустройств уже приступили к патрульной уборке случайного мусора. В дневные часы задействованы более 400 уборщиков муниципальных территорий. Поручил оперативно завершить эту работу, - сказано в сообщении.

Также коммунальщики планируют отмыть дороги, дорожные ограждения, тротуары и остановки.
Фото: Александр Скрябин.
