После резкого потепления в Ростове уберут случайный мусор на улицах

Фото: Александр Скрябин.

В Ростове-на-Дону улицы города расчистят от случайного мусора после резкого потепления. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.Еще с начала февраля в донском регионе бушует непогода. Улицы Ростова оказались завалены сугробами. Но после потепления снег растаял, а во дворах появилось скопление мусора.- Комбинаты благоустройств уже приступили к патрульной уборке случайного мусора. В дневные часы задействованы более 400 уборщиков муниципальных территорий. Поручил оперативно завершить эту работу, - сказано в сообщении.Также коммунальщики планируют отмыть дороги, дорожные ограждения, тротуары и остановки.