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За сутки коронавирусом заболели ещё 200 жителей Ростовской области

За сутки коронавирусом заболели ещё 200 жителей Ростовской области
В Ростовской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию подхватили ещё 200 жителей. Актуальные данные по эпидемиологической ситуации на Дону появились на портале регионального правительства 18 мая.

Большинство новых пациентов, 85 человек, — люди 46-65 лет. Среди молодёжи COVID-19 выявили у 56 человек. Также ковидный диагноз подтвердился у 45 пенсионеров и 14 детей. По словам специалистов, тяжелее всех болезнь переносят пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Вирус усугубляет состояние здоровья таких пациентов и зачастую способствует появлению разного рода осложнений. Дети — лишь переносчики инфекции. Как показывает практика, у заражённых несовершеннолетних даже нет симптомов.

За весь период пандемии в Ростовской области число инфицированных нарастающим итогом достигло 91 735. К сожалению, из них 4 253 пациента не смогли справиться с опасной болезнью. С 17 по 18 мая в ковидных госпиталях региона скончались 16 дончан.

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