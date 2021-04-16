В Ростовской области за минувшие сутки коронавирусом заболели 237 человек

В Ростовской области специалисты зарегистрировали 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве 19 апреля.За минувшие сутки ковидный диагноз подтвердился у 84 жителей 46-летнего-65-летнего возрастов. Среди молодёжи коронавирусом заболел 81 человек. Также COVID-19 обнаружили у 55 пенсионеров, среди которых 11 человек - старше 80 лет. Не пощадила опасная болезнь и детей. Накануне положительные результаты на инфекцию оказались у 17 несовершеннолетних.За весь период пандемии на Дону число инфицированных нарастающим итогом достигло 85 395. К сожалению, 3 915 человек не смогли побороть болезнь. С 18 на 19 апреля в ковидных госпиталях скончались десять пациентов.Добавим, в рейтинге по эпидемиологической ситуации регионов России Ростовская область поднялась на пятую строчку. Продолжительное время она занимала шестую позицию. Теперь Донской край опережают Москва (1 066 052 заражённых, 17 698 умерших), Санкт Петербург (408 012 заражённых, 12 837 умерших), Московская (243 231 заражённый, 5 671 умерший) и Нижегородская (111 949 заражённых, 3 040 умерших) области.