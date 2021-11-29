За сутки коронавирус подхватили жители всех городов и районов Дона

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус подхватили жители всех городов и районов. За сутки с 30 ноября по 1 декабря COVID-19 заболели 650 человек. Наибольшее число инфицированных выявили в донской столице - 190 человек. Также лидерами по количеству новых пациентов с коронавирусом остаются Таганрог и Шахты. Там заболели 37 и 34 человека соответственно.В Волгодонске зараженных стало меньше на двух человек (27), а в Новочеркасске, как и в предыдущие сутки, заболели 24 человека. В Новошахтинске и Красносулинском районе ситуация также не изменилась - еще по 15 инфицированных выявили медики.В Аксайском, Миллеровском, Азовском, Неклиновском, Сальском, Кагальницком, Зимовниковском районах по-прежнему выявляют не менее 10 человек. Аналогичная ситуация - в Батайске и Каменске-Шахтинском. На территории Мясниковского, Константиновского районов и Азова положительные результаты ПЦР-тестов получили по девять человек. Диагноз подтвердился и у жителей Каменского, Песчанокопского, Зерноградского и Октябрьского районов. Там заболели по восемь человек.Наименьшее количество зараженных выявили в Зверево, Боковском, Матвеево-Курганском, Верхнедонском, Пролетарском, Шолоховском, Багаевском (по трое), Куйбышевском, Усть-Донецком (по двое) и Советском (один) районах.Всего с начала пандемии число пациентов с COVID-19 достигло 176 194 человек. Более 80% из них уже выздоровели, однако медикам удалось спасти не всех. Как сообщили в областном правительстве, 8 762 из них скончались от тяжелых последствий.