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За сутки COVID-19 подхватили жители всех городов и районов Ростовской области

За сутки COVID-19 подхватили жители всех городов и районов Ростовской области
В Ростовской области коронавирус выявили во всех городах и районах. За сутки с 21 по 22 ноября диагноз подтвердился у 193 жителей донской столицы. На втором и третьем местах по количеству зараженных - Таганрог (36 человек) и Шахты (33 человека). В Волгодонске заболели 30 человек, в Новочеркасске - 22, а в Аксайском районе - 19.

В Красносулинском районе вирус подхватили 16 человек, в Азовском - 15, в Новошахтинске - 14, а в Мясниковском районе - 13. На территории Белокалитвинского, Зимовниковского, а также Азова и Каменска-Шахтинского заболели по 12 человек. Пациентами с COVID-19 стали по 11 жителей региона из Неклиновского и Миллеровского районов.

По девять инфицированных выявили в Октябрьском, Тарасовском, Кагальницком, Сальском районах, Зверево и Батайске. В Семикаракорском и Веселовском - по восемь, а в Гуково, Каменском и Егорлыкском районах - по семь. В числе зараженных оказались по шесть человек, проживающих в Тацинском, Зерноградском, Песчанокопском и Константиновском районах.

На территории Заветинского, Цимлянского, Мартыновского районов и Донецка заболели по пять человек. В Дубовском, Морозовском, Чертковском, Кашарском и Волгодонском - по четыре. Аналогичная ситуация - в Милютинском и Целинском районах. В Боковском, Пролетарском, Обливском, Боковском, Шолоховском, Орловском и Верхнедонском - по три новых зараженных.

Борьбу с COVID-19 начали по два человека из Родионово-Несветайского, Багаевского, Ремонтненского и Матвеево-Курганского районов. Меньше всего новых инфицированных оказалось среди жителей Советского, Усть-Донецкого и Куйбышевского районов. В этих муниципалитетах диагноз подтвердился у одного человека.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 170 353 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако побороть инфекцию смогли не все пациенты. По информации регионального правительства, 8 427 из них не смогли побороть болезнь.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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