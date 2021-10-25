Коронавирус за сутки выявили во всех городах и районах Ростовской области

В Ростовской области коронавирус подхватили жители всех городов и районов. Наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировали в донской столице (200 человек). Второе место делят Таганрог и Шахты. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по 29 человек.В Волгодонске диагноз подтвердился у 25 человек, в Новочеркасске - у 23, а в Новошахтинске - у 15. В Азове заболели 14 жителей, в Каменске-Шахтинском - 12, в Аксайском районе - 11, а в Батайске - девять. По восемь инфицированных выявили в Гуково и Азовском районе.Вирус подхватили по семь человек из Сальского, Тарасовского, Миллеровского, Зерноградского, Красносулинского, Чертковского районов. Аналогичная ситуация - в Неклиновском, Морозовском районах и Донецке.В числе зараженных оказались по шесть жителей Константиновского, Родионово-Несветайского, Шолоховского, Каменского, Веселовского, Пролетарского, Цимлянского, Семикаракорского и Егорлыкского районов. Столько же инфицированных появились в Целинском, Мясниковском, Тацинском и Матвеево-Курганском районах.На территории Боковского, Орловского, Усть-Донецкого, Волгодонского, Кагальницкого, Мартыновского, Октябрьского, Песчанокопского заразились по пять человек. Аналогичная ситуация - и в Кашарском, Верхнедонском, Багаевском районах и городе Зверево.По четыре пациента с COVID-19 появились в Обливском и Заветинском районах. В Куйбышевском, Зимовниковском, Дубовском и Милютинском - по три. Также вирус подхватили по два жителя Ремонтненского и Белокалитвинского районов и один - Советского.Общее число инфицированных за период пандемии достигло 153 590 человек. По информации областного правительства, большинство из них - молодежь в возрасте от 18 до 45 лет.