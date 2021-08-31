За сутки коронавирус подхватили жители 55 муниципалитетов Дона

В Ростовской области COVID-19 выявили в 55 городах и районах. За сутки с 1 по 2 сентября инфекцию подхватили 475 человек. Большинство из них - жители донской столицы (196 человек). На втором месте по числу новых зараженных остается Волгодонский район. Там заболели 11 человек.Пациентами с коронавирусом стали по девять человек в Красносулинском, Аксайском районах и Волгодонске. В Азовском, Неклиновском, Сальском, Мясниковском, Багаевском районах и Азове - по восемь. На территории Зерноградского, Морозовского, Семикаракорского районов и Батайска вирус подхватили по семь человек.Заразились по шесть человек в Таганроге, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Зверево, а также в Боковском, Кашарском, Зимовниковском, Чертковском и Егорлыкском районах. В Гуково, Новошахтинске, Шахтах и Орловском, Ремонтненском, Верхнедонском районах - по пять. Аналогичная ситуация - в Обливском, Каменском, Цимлянском, Миллеровском и Шолоховском.Пациентами с COVID-19 стали по четыре жителя Белокалитвинского, Целинского, Заветинского, Тацинского, Песчанокопского, Константиновского районов и Донецка. В Кагальницком, Милютинском, Тарасовском, Веселовском и Матвеево-Курганском - по три.На территории Куйбышевского, Октябрьского, Дубовского, Усть-Донецкого и Мартыновского районов выявили по два инфицированных. В Родионово-Несветайском, Советском и Пролетарском районах - по одному.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 125 365 человек. Большинство из них уже побороли опасную инфекцию. Однако врачи смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, COVID-19 забрал жизни 6 043 человек.