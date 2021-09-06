За сутки COVID-19 выявили в 53 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели жители 53 городов и районов. По информации регионального правительства, большинство новых инфицированных — жители донской столицы (190 человек). На втором месте — Цимлянский район, на третьем — Сальский. Там зарегистрировали 12 и 10 случаев заражения соответственно.Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по девять человек в Азовском, Мясниковском, Красносулинском районах и Батайске. На территории Волгодонска, Таганрога и Семикаракорского районов - по восемь. В Багаевском, Зимовниковском, Орловском, Егорлыкском, Неклиновском, Морозовском, Волгодонском - по семь.В числе новых инфицированных оказались по шесть жителей Чертковского, Константиновского, Зерноградского, Аксайского, Верхнедонского, Каменского районов. Аналогичная ситуация - в Зверево, Новошахтинске, Азове и Новочеркасске. В Шолоховском, Кагальницком, Обливском, Миллеровском районе, а также Гуково, Каменске-Шахтинском и Шахтах заболели по пять человек.Пациентами с COVID-19 стали по четыре человека, проживающих в Кашарском, Тарасовском, Матвеево-Курганском, Октябрьском, Боковском и Мартыновском районах. В Усть-Донецком, Веселовском, Белокалитвинском, Милютинском, Пролетарском, Тацинском, Песчанокопском и городе Донецке вирус подхватили по три человека.В Заветинском и Ремонтненском медики выявили по два случая инфицирования коронавирусом. В Советском, Дубовском, Родионово-Несветайском районах заболевших меньше всего. Там положительные результаты тестов получили по одному жителю.С начала пандемии диагноз подтвердился у 128 224 человек. Большинство из них (110 993 человек) смогли побороть инфекцию. Однако спасти всех медикам не удалось. Вирус забрал жизни 6 209 человек.