За сутки COVID-19 побороли 268 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 70 522 человека. Среди них 268 побороли инфекцию за сутки с 22 по 23 марта, сообщили в региональном правительстве.Вместе с тем снизилось ежедневное число заболевших. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 239 человек, а общее количество достигло 78 911.В стационарах получают лечение 1 858 дончан. Среди них 126 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ, а 24 - к инвазивным. Последние находятся в медикаментозной коме и получают кислород через трахейную трубку. Как правило, у этих пациентов поражено более 75% легких. Остальным больным COVID-19 хватает кислородных масок и мундштуков.Несмотря на улучшение ситуации по коронавирусу, избежать летальных случаев не удается. За минувшие сутки инфекция забрала жизни 11 человек. Всего за период пандемии от вируса скончались 3 425 жителей Ростовской области.