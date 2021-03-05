От COVID-19 выздоровели еще 273 жителя Ростовской области

В Ростовской области растет число выздоровевших от коронавируса людей. За сутки с 8 по 9 марта инфекцию побороли 273 человека.Среди новых заболевших оказались 262 дончанина - наименьшее количество за последние несколько месяцев. Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 75 490 человек.Стационарное лечение получают 1 658 пациентов. Из них 132 подключены к неинвазивным аппаратам ИВЛ, а 26 - к инвазивным. Последние находятся в медикаментозной коме и получают кислород через трахейные трубки, остальные - с помощью мундштуков и масок.Медикам не всегда удается спасти людей с диагнозом «коронавирус». В группу риска входят пациенты с хроническими заболеваниями и пенсионеры. За минувшие сутки от осложнений COVID-19 скончались 65-летняя женщина и 85-летний мужчина. Всего с начала пандемии не стало 3 229 дончан.