В Ростовской области за неделю взлетели цены на лук, морковь и гречку

В Ростовской области практически все продукты выросли в цене за неделю. Такие данные предоставляет Ростовстат.Почти на 11% подорожал лук. Сейчас он стоит, в среднем, 31 рубль за килограмм. На 8% больше дончане стали платить за морковь — 28 рублей. Также резко подскочили цены на гречку — 64 рубля (подорожала на 4,9%) и белокочанную капусту — 22 рубля (подорожала на 4,7%).На 3,5% больше стали стоить яйца (59 рублей за десяток), на 3,2% - сахар (32 рубля за кило), на 1,7% - рис (57 рублей), на 1,3% - вермишель и яблоки (77 рублей), на 2,3% - курица (132 рубля).Менее чем на 1% подорожали свинина (255 рублей), говядина (347 рублей), баранина (395 рублей), полукопчёная и варёная колбаса (446 и 354 рубля), сметана (225 рублей), творог (313 рублей), сыр (517 рублей).Незначительно подешевели рыба (161 рубль), сливочное масло (522 рубля), чай (79 рублей за 100 граммов). Заметно снизилась цена на пшеничный хлеб. Он стал стоить меньше на 2,4% - 40 рублей.