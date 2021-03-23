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За неделю в Ростове более пяти тысяч человек заразились ОРВИ

За неделю в Ростове более пяти тысяч человек заразились ОРВИ
В донской столице за неделю ОРВИ заболели более пяти тысяч человек. О данных на 24 марта рассказали в региональном отделении Роспотребнадзора.

Всего за неделю в донском регионе зарегистрировано 14,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 22,2 %. Из почти 15 тысяч заболевших в Ростовской области 37% - это жители Ростова-на-Дону. В донской столице простудными заболеваниями заболели 5,4 тысячи человек. Большинство из заболевших - люди старше 15 лет. Несмотря на внушительную цифру, это также ниже эпидемического порога.

Выросло за неделю и число госпитализаций с гриппом и ОРВИ. На этой неделе медики госпитализировали 148 человек. Это на шесть человек больше, чем неделей ранее.

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