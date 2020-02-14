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В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели почти 25 тысяч человек

В Ростовской области за неделю ОРВИ заболели почти 25 тысяч человек
Почти 25 тысяч человек заболели ОРВИ в донском регионе. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

По данным ведомства, с 10 по 16 февраля в области было зафиксировано 24,3 тысячи случаев заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями, что почти на 14% выше эпидемического порога.

В донской столице ОРВИ заболели 7 тысяч человек. В связи с циркуляцией вируса жителей области просят соблюдать определенные меры профилактики. Необходимо гулять на открытом воздухе два раза в день, проветривать помещения, а при кашле и чихании прикрывать рот и нос.

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