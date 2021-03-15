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В Ростове более пяти тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

В Ростове более пяти тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
В Ростове-на-Дону зарегистрировали более пяти тысяч человек с простудными заболеваниями за последнюю неделю. Новый отчёт по мониторингу ситуации с ОРВИ в регионе опубликовали в областном Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, этот показатель превысил допустимое значение среди подростков от 15 лет и взрослых.

В целом в Ростовской области сезонную простуду подхватили 13 300 жителей. Эта цифра оказалась ниже эпидемического порога на 35%.

Еженедельно количество заболевших ОРВИ в донском регионе снижается, а также всё меньше пациентов нуждаются в госпитализации. Домашнего лечения больным достаточно, чтобы победить вирусы.

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