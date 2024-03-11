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За неделю ОРВИ выявили у 14,2 тысячи жителей Ростовской области

За неделю ОРВИ выявили у 14,2 тысячи жителей Ростовской области
В Ростовской области продолжают выявлять случаи заражения острой респираторной вирусной инфекцией. По данным с 4 по 10 марта, диагноз подтвердился у 14,2 тысячи человек. Из них почти половина (48,9%) — дети младше 14 лет.

Это на 22,5% меньше, чем за предыдущую неделю (с 26 февраля по 3 марта). Тогда количество заболевших достигало 18 тысяч человек. В том числе снизилась и заболеваемость гриппом — на 40,5%.

Основные симптомы заражения ОРВИ: боль в горле, насморк, кашель, повышенная температура тела. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма.

Острая респираторная вирусная инфекция зачастую передается воздушно-капельным путем (при чихании, кашле, разговоре на близкой дистанции). Чтобы не допустить заражения, не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия.
Фото: Rostov.ru.
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