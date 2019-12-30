За неделю ОРВИ заболели почти шесть тысяч жителей Ростовской области



За неделю ОРВИ заболели почти шесть тысяч жителей Ростовской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.



В период с 30 декабря по 5 января острой респираторной вирусной инфекцией заболели 5,7 тысяч человек. В донской столице зарегистрировано 3,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ.



– Из-за циркуляции вируса рекомендуется мыть руки с мылом после посещения общественных мест, проветривать помещения, вести здоровый образ жизни, – рассказали в Роспотребнадзоре.



Острая респираторная вирусная инфекция считается одним из самых распространенных заболеваний. Взрослый человек обычно болеет ОРВИ два раза в год.