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За неделю ОРВИ заболели почти шесть тысяч жителей Ростовской области

За неделю ОРВИ заболели почти шесть тысяч жителей Ростовской области
За неделю ОРВИ заболели почти шесть тысяч жителей Ростовской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

В период с 30 декабря по 5 января острой респираторной вирусной инфекцией заболели 5,7 тысяч человек. В донской столице зарегистрировано 3,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

– Из-за циркуляции вируса рекомендуется мыть руки с мылом после посещения общественных мест, проветривать помещения, вести здоровый образ жизни, – рассказали в Роспотребнадзоре.

Острая респираторная вирусная инфекция считается одним из самых распространенных заболеваний. Взрослый человек обычно болеет ОРВИ два раза в год.

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