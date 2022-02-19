За минувшие сутки в ПВР на Дону приехали более 21 тысячи беженцев
В Ростовскую область за прошедшие сутки в пункты временного размещения приехали более 21 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба регионального ПУ ФСБ России.
Всех прибывающих оперативно заселяют во временные пункты и обеспечивают горячим питанием, одеждой и медпомощью. Кроме того, беженцев проверяют на наличие хронических заболеваний (а также ОРВИ и COVID-19). Тех, кому нужна срочная госпитализация, распределяют по стационарам.
Среди эвакуированных очень много детей. Их уже зачисляют в школы Ростовской области, в ближайшее время они снова сядут за парты.
Напомним, что в донской регион из клинической больницы ЛНР перевезли пять тяжелобольных детей. В какие медучреждения их направят, пока не известно.