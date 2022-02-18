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За ночь на Дону число беженцев в ПВР выросло до 6,5 тысячи человек

За ночь на Дону число беженцев в ПВР выросло до 6,5 тысячи человек

Число беженцев из ДНР и ЛНР в ПВР на Дону за за минувшую ночь увеличилось до шести с половиной тысяч человек. Утром 20 февраля на заседании комиссии по ЧС во главе с врио руководителя МЧС России Александром Чуприяном. В совещании по видеосвязи участвовал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

К восьми утра 20 февраля на Дону во временных пунктах находилось шесть с половиной тысяч беженцев. В числе прибывающих 2,7 тысячи детей. Всего в регионе развернули 98 временных пунктов в 32 городах и районах. Людей обеспечивают горячим питанием, теплым питьем, одеждой и медпомощью.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев отметил, что врачи проводят осмотр всех прибывающих, выявляя так называемых «хроников». Тех, кому понадобилась экстренная госпитализация, доставили в стационары. В Ростов-на-Дону эвакуировано 74 малыша из Луганского Дома ребенка.

Губернатор донского региона напомнил ведомствам о том, что пандемию коронавируса еще никто не «отменял». Ситуацию нужно держать на особом контроле. Кроме того, из федерального центра в Ростовскую область направили дополнительно около 900 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 и партия противовирусных препаратов.
Фото: Правительство Ростовской области
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