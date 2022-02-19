В школы на Дону зачислят 1 977 детей, эвакуированных из Донбасса
В школы Ростовской области направят 1 977 детей беженцев Донбасса. Уже скоро они смогут продолжить учиться. Об этом на заседании комиссии по ЧС сообщил и.о. министра образования региона Андрей Фатеев.
- Уже определены школы, куда будут зачислены дети. После медосмотра их допустят к занятиям. Некоторые из прибывших детей смогут сесть за парты в ближайшие дни, – заявил Андрей Фатеев.
Отметим, что по данным на утро 21 февраля в ПВР на Дону находились шесть с половиной тысяч беженцев, среди которых 2,7 тысячи детей. Всего в регионе уже развернули 98 временных пунктов в 32 городах и районах. Прибывших обеспечивают горячим питанием, одеждой и медпомощью.