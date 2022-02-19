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В Ростовскую область из ЛНР перевезли пять тяжелобольных детей

В Ростовскую область из ЛНР перевезли пять тяжелобольных детей

Из клинической больницы Луганской республики в Россию 21 февраля перевезли пять тяжелобольных детей. Об этом сообщили в Минздраве ЛНР.

Информацию прокомментировали в пресс-центре Ростовской области. Там подтвердили, что детей везут именно в донской регион. В какие медучреждения они будут определены, пока не известно.



– Мы знаем о том, что несовершеннолетних привезут к нам в область. Как только они приедут, станет понятно, куда их поместили, - добавили региональные власти.
Фото и видео: Минздрав ЛНР
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