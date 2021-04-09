За месяц в Ростовской области подорожало 70% товаров продуктовой корзины

В Ростовской области подорожало 70% продуктов условной корзины. Актуальные данные цен за февраль и март опубликовал Ростовстат.Больше всего цены поднялись на мясо: говядину (362 рубля), свинину (276 рублей), баранину (417 рублей) и кур (158 рублей). В феврале они стоили 351, 269, 408 и 147 рублей соответственно. Всего за месяц эти товары подорожали на 9-11 рублей. За маргарин и десяток яиц стали просить на 7 рублей больше - 138 и 83 рубля соответственно. Увеличился в цене и виноград: килограмм стоит 198 рублей. В феврале он был дешевле на 12 рублей. Морковь дончане могут купить за 40 рублей, хотя в феврале ее стоимость составляла 35 рублей. На четыре рубля подорожали сельдь и сливочное масло. Теперь они стоят 219 и 534 рубля соответственно. Аналогичная ситуация - с сычужным сыром (сейчас он стоит 545 рублей) и картофелем (38 рублей).Творог (335 рублей), гречка (85 рублей), лук (29 рублей) и свекла (40 рублей) раньше обойдутся на три рубля дешевле. На два рубля увеличились в цене подсолнечное масло (теперь стоит 122 рубля), сахар (48), печенье (171), бананы (81). Небольшая разница появилась и в ценах на рыбу (245), кисломолочные продукты (78), карамель (210), рис (65), манную крупу (44), горох и фасоль (60), капусту (22) и яблоки (86). Эти продукты подорожали на один рубль. Выросла цена и на черный байховый чай, а также черный перец (горошек). За килограмм раньше попросили бы 886 и 1 794 рубля соответственно, а в марте их цена составила 896 и 1 800 рублей.При этом стоимость помидоров (151 рубль) и огурцов (147 рублей) резко снизилась. В феврале их можно было купить за 173 и 196 рублей соответственно. На три рубля цена упала на апельсины (97 рублей). Пшено (51 рубль), сметана (227 рублей), овсяная и перловая крупы (34 рубля) подешевели на рубль.Стоимость нескольких товаров осталась неизменной. Среди них - пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности (56 рублей), соль (13), пшеничная мука (39), хлеб различных сортов (от 48 до 55 рублей) и вермишель (84 рубля).