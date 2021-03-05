В Ростовской области за месяц подорожало более 50% товаров продуктовой корзины

В Ростовской области за месяц подорожало более 58% продуктов условной корзины. Актуальные данные цен за январь и февраль 2021 года опубликовал Ростовстат.Больше всего в донском регионе выросла цена на огурцы (196 рублей) и помидоры (173 рубля). В январе эти же продукты можно было купить за 163 и 154 рубля соответственно. Стоимость винограда увеличилась на 11 рублей - теперь за него просят в среднем 186 рублей. Охлажденные куры подорожали на восемь рублей (147), а бананы - на пять (79). Стоимость говядины увеличилась на четыре рубля (351), а сельди (215), маргарина (131), творога (332), яблок (85), картофеля (34) - на три рубля. На два рубля дороже стали баранина (408), сыры (540) и вермишель (84). А сметана (228), гречка (82) и свинина выросли в цене на один рубль.Некоторые продукты за прошедший месяц подешевели. Среди них - сливочное (530) и подсолнечное (120) масла. Их цены снизились на 1 и 4 рубля соответственно. Пастеризованное молоко 2,5%-3,2% жирности (56) и сахар (46) упали в цене на рубль. Апельсины стали дешевле на 7 рублей - 100 рублей за килограмм.Стоимость мороженой рыбы (244), десятка яиц (76), соли (13), муки (39), риса (64), капусты (21) и лука (26) осталась неизменной. Аналогичная ситуация - и с хлебом. В зависимости от используемой муки его цена колеблется в пределах 48-55 рублей.