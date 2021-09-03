За лето донские спасатели пришли на помощь 37 жителям региона, семь из которых – дети

С приходом осени в Ростовской области завершился купальный сезон. Этот период всегда сопровождается особой опасностью нахождения людей на воде и требует особого внимания со стороны спасателей. Так, за три летних месяца на помощь дончанам спасатели областных служб экстренного реагирования приходили более 30 раз. Об этом рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.Всего помощь спасателей понадобилась 37 жителям региона, из которых семь человек — дети. Большинство случаев спасения, 12 взрослых и трое детей, были зарегистрированы в Ростове. Еще девять человек специалисты спасли в водоемах Азовского района. Трех утопающих спасли в Пролетарском районе. Помощь спасателей также понадобилась в Азове, Каменск-Шахтинском, Шахтах, Багаевском, Веселовском, Усть-Донецком и Шолоховском районах. Примечательно, что все эти случаи произошли в местах, не предназначенных для купания. Некоторые из них закончились трагически. При чем большинство людей купались в неустановленных местах и были в состоянии алкогольного опьянения.Всего во время летнего периода патрулирование водоемов Ростовской области проводили более двух тысяч спасателей, было задействовано порядка 200 единиц техники.Особое внимание уделяется разъяснительной работе с родителями по нахождению детей у воды. Благодаря усиленному контролю водоемов и постоянным беседам об опасности отдыха у воды без присмотра взрослых, количество несчастных случаев удалось снизить.Специалисты областных спасательных служб напоминают, что соблюдение правил нахождения на воде поможет сохранить жизнь и сделает отдых комфортным.В случае, если необходима помощь спасателей, звоните по единому номеру 112.