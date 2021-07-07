В Ростовской области более полутора тысяч спасателей обеспечивают безопасность на воде

Купальный сезон в Ростовской области - в самом разгаре. Специалисты служб экстренного реагирования Ростовской области продолжают оказывать помощь отдыхающим у воды.По словам заместителя главы Ростовской области Вадима Артемова, за безопасностью дончан на водных объектах ежедневно следят более полутора тысяч специалистов областного ДПЧС. Самым лучшим способом уберечь людей от происшествий на воде являются профилактические беседы.- Каждый день областные спасатели проводят уроки безопасности в детских оздоровительных и пришкольных лагерях, на муниципальных пляжах, - поделился замглавы донского региона.Профилактическая работа ведется и для взрослых. В этом специалистам помогают ГИМС, полиция, муниципальные спасатели, добровольцы ВОСВОД и, конечно, казаки. Только в начале июля было проведено более двух тысяч бесед как со взрослыми, так и с детьми. Справки о безопасности поведения на воде получили около тысячи человек.Несмотря на масштабную работу спасателей, уберечь жителей региона от опасности получается не всегда. За месяц с начала купального сезона в Ростовской области спасатели около 20 раз приходили на помощь отдыхающим. Шестеро из них – дети до 14 лет. К сожалению, есть и погибшие.- Все несчастные случаи произошли на «диких» пляжах, а также в местах ловли рыбы и раков, - отметил Вадим Артемов. - Анализ причин гибели людей на водных объектах региона показывает, что большинство несчастных случаев на водоемах происходит из-за купания в нетрезвом состоянии, в запрещенных и необорудованных местах, а также нарушения правил поведения на воде.Специалисты областных служб экстренного реагирования предупреждают: несмотря на готовность спасателей прийти на помощь, люди должны сами понимать всю ответственность во время нахождения на воде. Ведь комфортный отдых напрямую зависит от его безопасности.