В марте в Ростовской области без вести пропали 76 человек

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области за первый месяц весны без вести пропали 76 человек. Информацию сообщил портал DonDay.По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», добровольцы нашли целыми и невредимыми 43 человека. Девять человек волонтеры продолжают искать. К сожалению, трое были найдены погибшими.Кроме того, неподтвержденных заявок было 10, то есть те, кто обратился за помощью, но после перестал выходить на связь. Два человека доставили по месту жительства и установили личность одного. У восьми пропавших без вести нашли родных.Напомним, что с начала 2025 года без вести пропали 123 человека в донском регионе.