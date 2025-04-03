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В марте в Ростовской области без вести пропали 76 человек

В марте в Ростовской области без вести пропали 76 человек
В Ростовской области за первый месяц весны без вести пропали 76 человек. Информацию сообщил портал DonDay.

По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», добровольцы нашли целыми и невредимыми 43 человека. Девять человек волонтеры продолжают искать. К сожалению, трое были найдены погибшими.

Кроме того, неподтвержденных заявок было 10, то есть те, кто обратился за помощью, но после перестал выходить на связь. Два человека доставили по месту жительства и установили личность одного. У восьми пропавших без вести нашли родных.

Напомним, что с начала 2025 года без вести пропали 123 человека в донском регионе.
Фото: ЛизаАлерт
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