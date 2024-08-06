В Ростовской области за июль пропали почти 100 человек

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области в июле пропали 96 человек. Об этом в социальных сетях сообщил донской поисковый отряд «ЛизаАлерт».По информации от сотрудников поискового отряда, на данный момент удалось найти живыми 42 человека из числа пропавших. Благодаря усилиям родственников и близких удалось обнаружить ещё 10 человек.К сожалению, 11 человек были найдены мёртвыми, и столько же до сих пор считаются пропавшими без вести.Однако поиски продолжаются. Волонтёры не теряют надежды и активно распространяют ориентировки, а также обрабатывают поступающие заявки.