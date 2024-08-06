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В Ростовской области за июль пропали почти 100 человек

В Ростовской области за июль пропали почти 100 человек
В Ростовской области в июле пропали 96 человек. Об этом в социальных сетях сообщил донской поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По информации от сотрудников поискового отряда, на данный момент удалось найти живыми 42 человека из числа пропавших. Благодаря усилиям родственников и близких удалось обнаружить ещё 10 человек.

К сожалению, 11 человек были найдены мёртвыми, и столько же до сих пор считаются пропавшими без вести.

Однако поиски продолжаются. Волонтёры не теряют надежды и активно распространяют ориентировки, а также обрабатывают поступающие заявки.
Фото: ЛизаАлерт
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