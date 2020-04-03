За два месяца в Ростовской области умерли 76 фронтовиков
В Ростовской области с каждым месяцем становится всё меньше и меньше ветеранов, воевавших на фронте во время Великой Отечественной войны. О количестве фронтовиков, оставшихся на Дону, сообщили на заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось 6 апреля.
По информации министра труда и социального развития Ростовской области Елены Елисеевой, в регионе осталось 1 255 ветеранов-фронтовиков. За два месяца в области ушли из жизни 76 человек, защищавших нашу страну от фашистских захватчиков.
Ранее Rostov.ru сообщал, что участники Великой Отечественной войны, проживающие в Ростове-на-Дону, получат по пять тысяч рублей. Также из бюджета области каждому ветерану направят 25 тысяч рублей.