В Ростове участникам войны ко Дню Победы выплатят по 5 тысяч рублей



Фото: draharonamir.ru

Ко Дню Победы участники Великой Отечественной войны, проживающие в Ростове, получат по 5 тысяч рублей. Об этом сообщили на заседании городской думы 25 февраля.



В настоящее время в донской столице проживают 5 911 ветеранов. Среди них 531 человек принимал участие в боевых действиях. Труженикам тыла и узникам концлагерей выплатят по 3 тысячи рублей.



Ранее сообщалось, что из бюджета области на единовременную выплату участникам войны к празднику выделят 22,7 млн рублей. Ветераны получат по 25 тысяч рублей.



Добавим, что в этом году исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим 2020-й объявлен Годом памяти и славы.