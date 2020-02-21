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В Ростове участникам войны ко Дню Победы выплатят по 5 тысяч рублей

В Ростове участникам войны ко Дню Победы выплатят по 5 тысяч рублей
Фото: draharonamir.ru
Ко Дню Победы участники Великой Отечественной войны, проживающие в Ростове, получат по 5 тысяч рублей. Об этом сообщили на заседании городской думы 25 февраля.

В настоящее время в донской столице проживают 5 911 ветеранов. Среди них 531 человек принимал участие в боевых действиях. Труженикам тыла и узникам концлагерей выплатят по 3 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что из бюджета области на единовременную выплату участникам войны к празднику выделят 22,7 млн рублей. Ветераны получат по 25 тысяч рублей.

Добавим, что в этом году исполняется 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим 2020-й объявлен Годом памяти и славы.

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