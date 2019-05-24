За день в Ростове упало два больших дерева



В Ростове за один день упало сразу два больших дерева. Стволы повалились 26 мая на улице Сержантова и Будённовском проспекте.



На Будённовском от основного дерева отломилась огромная ветка. Она, падая вертикально, пробила заднее стекло припаркованной «Хонды Цивик». Громадина воткнулась прямо в пассажирское сиденье. По счастью в автомобиле никто не сидел. Верхняя часть ветки задела и повредила провода.



Дерево на улице Сержантова вывернуло из-под плитки вместе с корнями. Оно упало поперёк дороги и перегородило автомобилям проезд. Ни один прохожий не пострадал.