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За день в Ростове упало два больших дерева

За день в Ростове упало два больших дерева
В Ростове за один день упало сразу два больших дерева. Стволы повалились 26 мая на улице Сержантова и Будённовском проспекте.

На Будённовском от основного дерева отломилась огромная ветка. Она, падая вертикально, пробила заднее стекло припаркованной «Хонды Цивик». Громадина воткнулась прямо в пассажирское сиденье. По счастью в автомобиле никто не сидел. Верхняя часть ветки задела и повредила провода.
За день в Ростове упало два больших дерева
Дерево на улице Сержантова вывернуло из-под плитки вместе с корнями. Оно упало поперёк дороги и перегородило автомобилям проезд. Ни один прохожий не пострадал.

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