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На машину ДПС в Ростове упало дерево: видео

На машину ДПС в Ростове упало дерево: видео
Патрульная машина ДПС оказалась под деревом. Инцидент произошел ночью 7 июня на пересечении улицы Береговой и переулка Семашко.

Сотрудники ГИБДД ехали на служебной машине по набережной. Во время движения часть дерева отломилась и упала на автомобиль. Водитель не успел среагировать, в итоге легковушка оказалась под стволом.

Дерево сильно смяло капот и разбило лобовое стекло.

- К счастью, в результате аварии никто не пострадал, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото и видео rostov roads.

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