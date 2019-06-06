На машину ДПС в Ростове упало дерево: видео



Патрульная машина ДПС оказалась под деревом. Инцидент произошел ночью 7 июня на пересечении улицы Береговой и переулка Семашко.



Сотрудники ГИБДД ехали на служебной машине по набережной. Во время движения часть дерева отломилась и упала на автомобиль. Водитель не успел среагировать, в итоге легковушка оказалась под стволом.



Дерево сильно смяло капот и разбило лобовое стекло.



- К счастью, в результате аварии никто не пострадал, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.



Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.



Фото и видео rostov roads.