В 2019 году в Ростовской области скончались 179 младенцев



В Ростовской области в 2019 году снизилась детская смертность. Об этом сообщили 10 февраля в итоговом докладе о деятельности органов ЗАГСа Ростовской области.



По сравнению с 2018-м смертность новорожденных упала на 14,5%. Так, если в 2018 году количество умерших детей было 209, то в 2019-м - всего 179. В 2017-м умерли 288 детей.



На 11% снизился показатель мертворожденных детей. В 2019-м мертвыми родились 211 деток, в 2018-м - 236 младенцев.



Несмотря на неутешительные показатели, родители не боятся и рожают вторых и третьих детей. В частности, в прошлом году на свет появилось 22 766 таких младенцев, что составляет 60% от общего числа новорожденных.