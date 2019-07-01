В Ростовской области смертность на 40% превышает рождаемость



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Смертность на 40% превышает рождаемость в Ростовской области. Такие данные опубликованы на сайте донского правительства.



За период с января по май 2019 года родились 15 076 детей. При этом умерли 24 756 людей. Такие цифры приводят областные ЗАГСы.



В 2018 году смертность также превышала рождаемость, но в меньшем процентном соотношении. За весь год в донском регионе появились на свет 41 587 детей, а умерли 56 697 жителей области. То есть разница составляла 27%, тогда как за пять месяцев 2019 года она выросла до 40%. Возможно, к концу года ситуация изменится.



Специалисты отмечают, что в России вообще наблюдается сокращение количества населения.