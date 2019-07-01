Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области смертность на 40% превышает рождаемость

В Ростовской области смертность на 40% превышает рождаемость
Фото: Om1.ru

Смертность на 40% превышает рождаемость в Ростовской области. Такие данные опубликованы на сайте донского правительства.

За период с января по май 2019 года родились 15 076 детей. При этом умерли 24 756 людей. Такие цифры приводят областные ЗАГСы.

В 2018 году смертность также превышала рождаемость, но в меньшем процентном соотношении. За весь год в донском регионе появились на свет 41 587 детей, а умерли 56 697 жителей области. То есть разница составляла 27%, тогда как за пять месяцев 2019 года она выросла до 40%. Возможно, к концу года ситуация изменится.

Специалисты отмечают, что в России вообще наблюдается сокращение количества населения.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.