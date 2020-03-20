В Ростовской области увеличилась смертность из-за отравления наркотиками



В Ростовской области наблюдается рост числа людей, умерших из-за наркотического отравления. Такие данные озвучили 23 марта на заседании антинаркотической комиссии.



Так, за 2019 год количество смертей увеличилось с 36 до 48 по сравнению с 2018-м. Отмечается, что все умершие были людьми трудоспособного возраста. При этом за минувший год не было зарегистрировано смертей среди несовершеннолетних.



Примечательно, что также увеличилось количество людей среднего и старшего возрастов с диагнозом «первичная наркомания». Как сообщил начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков, среди всех зарегистрированных случаев, доля этой возрастной категории составила 27% (99 человек). Два года назад этот показатель был 19% (79 человек).



Также статистика показывает, что из-за увеличения количества синтетических наркотиков и их доступности, потребляющие их люди стали чаще попадать в больницу с психозами. В 2018 году с таким диагнозом госпитализировали 48 человек, в 2019-м — 58.