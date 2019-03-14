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Ростовчанин Роберт Багратян стал участником шоу «Голос. Дети»

Ростовчанин Роберт Багратян стал участником шоу «Голос. Дети»
Мальчик из Ростова стал участником шоу «Голос. Дети». Роберт Багратян успешно прошел «слепое» прослушивание, исполнив одну из песен легендарной группы Queen.

На сцену школьник вышел с композицией Show must go on. Светлана Лобода и Валерий Меладзе оценили вокальные данные ребёнка и повернулись к нему. Оба наставника пригласили Роберта в свою команду.

– Мне нравится заниматься музыкой. Особенно люблю и знаю многие песни Фредди Меркьюри, – рассказал во время шоу юный певец.

Выбирая наставника, Роберт остановился на Светлане Лободе. Певица будет вести ростовчанина к победе.

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