Ростовчанин, финалист шоу «Голос. Дети» Роберт Багратян получил один миллион рублей



13-летний финалист проекта «Голос. Дети» Роберт Багратян из Ростова-на-Дону получил от Первого канала один миллион рублей. Об этом заявил в спецвыпуске шоу генеральный директор канала Константин Эрнст.



По его словам, все финалисты становятся победителями и получают денежное вознаграждение. К такому решению руководство пришло после пересмотра итогов голосования, на котором победила Микелла Абрамова.



По результатам проверки было установлено, что голосование проходило с нарушениями. Независимая экспертиза показала массовую автоматическую отправку смс за дочь певицы Алсу с 300 номеров, которые сейчас уже недействительны.



Вместе с ней в тройке лидеров оказались Валерий Кузаков и Максим Ержан.