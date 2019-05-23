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Ростовчанин, финалист шоу «Голос. Дети» Роберт Багратян получил один миллион рублей

Ростовчанин, финалист шоу «Голос. Дети» Роберт Багратян получил один миллион рублей
13-летний финалист проекта «Голос. Дети» Роберт Багратян из Ростова-на-Дону получил от Первого канала один миллион рублей. Об этом заявил в спецвыпуске шоу генеральный директор канала Константин Эрнст.

По его словам, все финалисты становятся победителями и получают денежное вознаграждение. К такому решению руководство пришло после пересмотра итогов голосования, на котором победила Микелла Абрамова.

По результатам проверки было установлено, что голосование проходило с нарушениями. Независимая экспертиза показала массовую автоматическую отправку смс за дочь певицы Алсу с 300 номеров, которые сейчас уже недействительны.

Вместе с ней в тройке лидеров оказались Валерий Кузаков и Максим Ержан.

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