Вывозным рейсом из Еревана в Ростов прибудут порядка 125 человек

Вывозной рейс из Еревана доставит в Ростов-на-Дону порядка 125 человек. Об этом DonDay.ru сообщило турагентство в Армении Blackstone Travel, которое занимается продажей билетов на самолет.Спецрейс запланирован на 8 августа. Ростовчане вернутся домой на Boeing-737700 авиакомпании «Армения». Билет стоит порядка 12 тысяч рублей. Через портал «Госуслуги» на рейс зарегистрировались уже 125 человек.Однако, по словам сотрудников авиакомпании и посольства Российской Федерации в Республике Армения, точное количество «возвращенцев» будет известно только после регистрации на рейс. На сегодняшний день их списки уже поданы в Роспотребнадзор.