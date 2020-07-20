Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Вывозной рейс из Еревана снова доставит россиян в Ростов-на-Дону

Вывозной рейс из Еревана снова доставит россиян в Ростов-на-Дону
Из столицы Армении в Ростов прибудет еще один вывозной рейс с россиянами. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Борт из Еревана в донскую столицу отправится 26 июля. Номер и время рейса уточняются. Однако все желающие вернуться в Россию могут зарегистрироваться на рейс через сайт госуслуг.

Как комментирует Минкомсвязи РФ, россияне, оставшиеся за границей из-за пандемии коронавируса, могут получить бесплатную консультацию по горячей линии ведомства.

Напомним, недавно в Ростов прибыли 90 пассажиров из США.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.