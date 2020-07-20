Вывозной рейс из Еревана снова доставит россиян в Ростов-на-Дону

Из столицы Армении в Ростов прибудет еще один вывозной рейс с россиянами. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.Борт из Еревана в донскую столицу отправится 26 июля. Номер и время рейса уточняются. Однако все желающие вернуться в Россию могут зарегистрироваться на рейс через сайт госуслуг.Как комментирует Минкомсвязи РФ, россияне, оставшиеся за границей из-за пандемии коронавируса, могут получить бесплатную консультацию по горячей линии ведомства.Напомним, недавно в Ростов прибыли 90 пассажиров из США.