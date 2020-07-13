Очередной вывозной рейс доставит россиян из Еревана в Ростов

В Ростов-на-Дону отправится очередной вывозной рейс из Еревана. Об этом 15 июля сообщили в посольстве России в Армении.По предварительному графику вывоза рейс полетит в донскую столицу 20 июля. На борт самолета будут допущены жители Волгоградской, Астраханской, Ростовской, Воронежской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, а также Севастополя и Крыма.О дате вылета и номере воздушного транспорта сообщат позднее. Зарегистрироваться на рейс можно на сайте госуслуг. Отмечается, что количество мест для пассажиров на борту ограничено, однако пока не сообщается, сколько их всего.