Вывозные рейсы заберут дончан из Индии, Индонезии, Таиланда и Вьетнама
На днях состоится вывозной рейс для жителей Ростовской области, которые не могут покинуть другие страны из-за пандемии коронавируса. О том, что туристы вернутся домой, сообщили 8 июня в Росавиации.
Ближайшие рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» – 13 июня. Они заберут россиян из Гоа (Индия) и Бангкока (Таиланд) и доставят в Москву. Оттуда часть пассажиров по небу доставят в Ростов-на-Дону.
На следующий день вернуться на родину смогут туристы, застрявшие в Индонезии и Вьетнаме. «Аэрофлот» заберёт их 14 июня из Денпассара и Хошимина. Из Москвы трансферным рейсом дончан доставят в Ростовскую область.
Пока не известно точное количество пассажиров, которые вернутся в регион.
Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что страна откроет границы для людей, которым необходимо её пересечь с целью учёбы, работы, для прохождения лечения или для того, чтобы ухаживать за родственниками.