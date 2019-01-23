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Второй раз за несколько дней ледяной дождь превращает ростовские улицы в каток

Второй раз за несколько дней ледяной дождь превращает ростовские улицы в каток
В Ростове второй раз за неделю ледяной дождь парализует улицы, превращая их в каток. В вечер пятницы 25 января на дорогах образовался тонкий и невероятно гладкий слой льда.

Такая ситуация не только на тротуарах, но и на проезжей части. Владельцы машин вместо того, чтобы поскорее вернуться домой в предвкушении выходных, двигаются по дорогам черепашьим ходом. Утром никто не подозревал о грядущей непогоде.

- У меня полноприводная машина, колёса обуты в зимнюю резину. Даже на скорости в десять километров в час автомобиль умудряется скользить, - рассказал один из ростовчан.

В разных частях Ростова-на-Дону образуются пробки. Так, заторы появились на улицах Большой Садовой, Красноармейской, Максима Горького, Нагибина, Доватора, Мечникова и Малиновского, а также на Театральном и Кировском проспектах и в Газетном переулке. На некоторых отрезках скорость движения не превышает трёх километров в час.

На вечерних улицах нет ни одного человека, который шёл бы уверенной походкой. Все «ползут» очень медленно, боясь упасть.

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