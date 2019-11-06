Центр Ростова сковали пробки из-за Дня полиции

Введённые из-за Дня полиции ограничения движения в центре города привели к пробкам утром в пятницу.



8 ноября заторы образовались на проспектах Шолохова и Театральном, улицах Ченцова, Красноармейской, Максима Горького, в переулке Крепостном, на проспектах Кировском и Нагибина, а также других прилегающих к центру улицах.



К 9 часам утра загруженность дорог в донской столице составляла 6 баллов.



Напомним, 8 ноября ограничение будет действовать до 13 часов. Движение закрыто на Театральной площади, проспекте Театральном - от улицы Максима Горького до Социалистической, улице Советской - от площади Театральной до Каяни.