Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Центр Ростова сковали пробки из-за Дня полиции

Введённые из-за Дня полиции ограничения движения в центре города привели к пробкам утром в пятницу.

8 ноября заторы образовались на проспектах Шолохова и Театральном, улицах Ченцова, Красноармейской, Максима Горького, в переулке Крепостном, на проспектах Кировском и Нагибина, а также других прилегающих к центру улицах.

К 9 часам утра загруженность дорог в донской столице составляла 6 баллов.

Напомним, 8 ноября ограничение будет действовать до 13 часов. Движение закрыто на Театральной площади, проспекте Театральном - от улицы Максима Горького до Социалистической, улице Советской - от площади Театральной до Каяни.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.