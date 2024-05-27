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Из-за вспышки на Солнце на Ростов могут обрушиться магнитные бури

Из-за вспышки на Солнце на Ростов могут обрушиться магнитные бури
На Ростов в ближайшую неделю могут обрушиться магнитные бури из-за вспышки на Солнце. Информацию об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Мощная вспышка высшего класса Х случилась 27 мая около 10:00. Предварительно, балл вспышки оценивается в X2.8. Таким образом, к Земле может вернуться активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 (экстремально сильная) 10-12 мая.

- Влияние вспышки на Землю пока исключено. Взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце - Земля. Если к Земле действительно движется область № 3664, сохранившая свою энергию, то цеплять Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, то есть с первого дня лета, - добавили эксперты.

Геомагнитный шторм может обрушиться на донскую столицу уже 1 июня. Какой силы достигнут геомагнитные удары, пока сказать нельзя.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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