Из-за вспышки на Солнце на Ростов могут обрушиться магнитные бури

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Ростов в ближайшую неделю могут обрушиться магнитные бури из-за вспышки на Солнце. Информацию об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Мощная вспышка высшего класса Х случилась 27 мая около 10:00. Предварительно, балл вспышки оценивается в X2.8. Таким образом, к Земле может вернуться активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 (экстремально сильная) 10-12 мая.- Влияние вспышки на Землю пока исключено. Взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце - Земля. Если к Земле действительно движется область № 3664, сохранившая свою энергию, то цеплять Землю новые взрывы начнут с ближайших выходных, то есть с первого дня лета, - добавили эксперты.Геомагнитный шторм может обрушиться на донскую столицу уже 1 июня. Какой силы достигнут геомагнитные удары, пока сказать нельзя.