Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Суд заслушал показания секретного свидетеля по делу Виктора Гончарова

В Октябрьском районном суде состоялось очередное заседание по громкому уголовному делу экс-советника губернатора Виктора Гончарова и бывшего министра сельского хозяйства Константина Рачаловского, также по делу проходит бывший замминистра в Минсельхозе Ольга Горбанева и предприниматель, владелец агрокластера «Евродон» Вадим Ванеев.

Высокопоставленных чиновников задержали фактически в одно и тоже время в 2025 году. Возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». По версии следствия, Гончаров и Рачаловский распорядились о выдачи субсидий "ДонСтар" и "ЕвродонЮг" на сумму в 155 млн рублей. Но реальное финансовое положение компаний — не давало им права на такую помощь от государства.

Суд заслушал показания засекреченного свидетеля по делу, некого «Седы», приближенного к Вадиму Ванееву. В сведениях говорилось, что в 2024 году предприниматель знал о проверке ФСБ, связанной с законностью получения субсидий его бизнес-структурой. Ванеев опасался, что это может привести к уголовному делу.

Ванеев подал документы в Минсельхоз, в которых было указано, что объекты недвижимости построены и введены в эксплуатацию, что не соответствовало действительности. На основании этих документов «ДонСтар» получил субсидии на сумму около 11 млн рублей. Ванеев дал указание подчиненным уничтожить документацию, связанную с незаконным получением субсидий, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами, - говорится в документе.

Вадим Ванеев усмехнулся в зале суда, когда услышал показания засекреченного свидетеля, но не стал ничего говорить. Заседание отложили, и допрос свидетелей продолжается.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика