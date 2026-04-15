Суд заслушал показания секретного свидетеля по делу Виктора Гончарова

В Октябрьском районном суде состоялось очередное заседание по громкому уголовному делу экс-советника губернатора Виктора Гончарова и бывшего министра сельского хозяйства Константина Рачаловского, также по делу проходит бывший замминистра в Минсельхозе Ольга Горбанева и предприниматель, владелец агрокластера «Евродон» Вадим Ванеев.Высокопоставленных чиновников задержали фактически в одно и тоже время в 2025 году. Возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Мошенничество». По версии следствия, Гончаров и Рачаловский распорядились о выдачи субсидий "ДонСтар" и "ЕвродонЮг" на сумму в 155 млн рублей. Но реальное финансовое положение компаний — не давало им права на такую помощь от государства.Суд заслушал показания засекреченного свидетеля по делу, некого «Седы», приближенного к Вадиму Ванееву. В сведениях говорилось, что в 2024 году предприниматель знал о проверке ФСБ, связанной с законностью получения субсидий его бизнес-структурой. Ванеев опасался, что это может привести к уголовному делу.Ванеев подал документы в Минсельхоз, в которых было указано, что объекты недвижимости построены и введены в эксплуатацию, что не соответствовало действительности. На основании этих документов «ДонСтар» получил субсидии на сумму около 11 млн рублей. Ванеев дал указание подчиненным уничтожить документацию, связанную с незаконным получением субсидий, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами, - говорится в документе.Вадим Ванеев усмехнулся в зале суда, когда услышал показания засекреченного свидетеля, но не стал ничего говорить. Заседание отложили, и допрос свидетелей продолжается.