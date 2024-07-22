Врачи из Ростовской области спасли мужчину с гигантским тромбом в ноге

Фото: РостГМУ

В Ростовской области врачи спасли мужчину с гигантским тромбом в ноге. Информацию сообщили в РостГМУ.Азовчанин страдал варикозом, диаметр вен был увеличен в 10 раз, тогда как норма составляет всего пять миллиметров. Когда лечение перестало помогать, и началась сильная жара, мужчина похудел, появилась сильная слабость. Также нога сильно опухла, и пациент экстренно обратился за помощью к специалистам.После проведения УЗИ выяснилось, что за короткое время тромб достиг верхней трети бедра. Из-за критического состояния врачи приняли решение экстренно оперировать пациента.- Все тромбы убрали, мужчина уже ходит. Рост такого показателя, как Д-димер, в 5-6 раз позволяет спрогнозировать тромбозы других локализаций. Потому необходимо срочно приводить в норму коагуляцию, и искать причину тромбоза и его стремительного роста.Остальные симптомы – утомляемость, слабость – связаны с другим заболеванием, - рассказал оперирующий хирург Игорь Кательницкий. – В клинике взяли все необходимые анализы, и в течение нескольких дней пациенту будет поставлен предварительный диагноз.Чаще всего ситуация ухудшается из-за запущенной болезни. При первых признаках тромбоза важно провести УЗИ глубоких вен, анализ расширенной коагулограммы - исследование свёртываемости крови. Необходим онкопоиск: любое новообразование вырабатывает факторы, сгущающие кровь.