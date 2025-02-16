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В Ростовской области ветеринары пытаются помочь собаке с пулей в теле

В Ростовской области ветеринары пытаются помочь собаке с пулей в теле

В Ростовской области ветеринары пытаются помочь собаке с парализованными задними лапами и пулей в теле. Эта трагическая история, связанная с псом по имени Веня, была впервые рассказана работниками приюта «Феникс» в Азове.

Как сообщает издание Donday, все началось в 2022 году. Тогда местные жители обнаружили избитого пса с выбитым глазом возле одного из подъездов. Вероятно, кто-то нанёс ему тяжелую травму головы, из-за чего у пса вытек глаз. Веня был успешно прооперирован, хотя глаз пришлось удалить.

Однако недавно у собаки отказали задние лапы. Сотрудники приюта сначала думали, что это временное состояние, и решили сделать рентген. Он выявил шокирующую находку — в теле пса на протяжении долгого времени находилась пуля.

Несмотря на предположения, что именно она могла быть причиной паралича, врачи полагают, что пуля не вызывает проблем сейчас. КТ-обследование поможет выяснить истинную причину состояния Вени и определить, повреждён ли его позвоночник.
Фото: Приют "Феникс"
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