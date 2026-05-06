В суде по делу «Колхоза им. Мясникяна» свидетели не подтвердили обвинение

- Чтобы исправить ситуацию, мы рекомендовали единственный логичный вариант — реорганизацию в акционерное общество, - сообщил он суду. – Были и другие варианты: увеличить число членов СПК или ликвидировать предприятие. Однако первый вариант невозможен. Мы реорганизовали на тот момент более 20 СПК и считаем это правильным. Кто из молодежи массово пойдет сейчас работать в колхоз?

- Ассоциированные члены подходили ко мне и спрашивали про внесение дополнительных паев, - сообщила бухгалтер. - Я точно помню, как говорила с Капрелом Хатламаджияном. Он тогда уточнял, что будет, если внести пай и когда он может это сделать.

Фото: Колхоза им. Мясникяна

В Азовском районом суде Ростовской области близится к концу второй этап процесса по делу генерального директора АО «Колхоз им. Мясникяна» Матеоса Хатламаджияна. В течение месяца судом были заслушаны показания более 20 свидетелей стороны обвинения.На заседании 28 апреля брали показания Анны Цацуковой, Карины Комаровой и Эркена Андержанова. Все трое являются специалистами, которых привлекли для работы с колхозом.Никто из них не контактировал лично с руководителем нынешнего АО. Анна Цацукова и Карина Комарова впервые увидели Матеоса Хатламаджияна в зале суда.Эркен Андержанов - исполнительный директор ревизионного союза «Агроревизор». Организации, которая привлекала Юрия Теплякова к проведению ревизии бухгалтерской отчетности предприятия.Андержанов подтвердил, что в соответствии с федеральным законодательством организационно-правовая форма СПК не соответствует ФЗ «О сельхозкооперации» и реорганизация «Колхоза им. Мясникяна» в акционерное общество закономерна.На следующий день, 29 апреля, суд допрашивал главного бухгалтера Анну Арутюнян и привлеченного оценщика Ольгу Короткову.Последняя в деталях разъяснила гособвинителю и судье, что такое балло-гектары и гектары, как она проводит оценку, какие методики использует для этого.Представители потерпевших начали почему-то спрашивать у нее об общих собраниях в колхозе, как влияют качественные показатели на оценку 1 га земли. Допрос продлился около двух часов. Свидетель подтвердила, что проводила оценку в соответствии с федеральным законом «О сельхозкооперации» и другими нормативными актами.Кстати, Ольга Короткова указала в суде, что во время обыска у нее изъяли ряд важных документов. В том числе договор об оказании услуг. И они до сих пор ей не возвращены.Наиболее продолжительным и насыщенным стал почти трехчасовой допрос главного бухгалтера АО «Колхоз им. Мясникяна» Анны Арутюнян. С ее слов, когда она приступила к работе в 2016 году состояние бухгалтерии в колхозе было плачевным. Многие документы отсутствовали, учет колхозников не велся, а договоров с ассоциированными членами не было и в помине.Она пояснила, что вопрос о внесении дополнительного паевого взноса в виде земельных долей в паевой фонд СПК решался на общем собрании. Каждый решал вопрос самостоятельно и добровольно. Цель - сохранение целостности земельного массива СПК. Это является фундаментом работы сельскохозяйственного предприятия. Но ключевым вопросом на этом собрании было принятие нового Устава СПК. Главбух подтвердила, что реорганизация проводилась не просто по желанию руководства. Этого требовало федеральное законодательство.В ходе допроса главного бухгалтера колхоза возник вопрос, кому принадлежит имущество предприятия. Она пояснила, что по закону имущество находится в собственности самого кооператива. У работника есть право получить свою долю в нем лишь в случае ликвидации. А реорганизация в форме преобразования не считается ликвидацией.Ответ Анны Арутюнян настолько раздосадовал одного из потерпевших, что тот воскликнул: «А за что мы тогда судимся, если нашего ничего там нет?».И правда, за что более 80 потерпевших судятся уже больше года? Если они так заботятся о своем имуществе, то почему их деятельность на протяжении нескольких лет ведет к большим убыткам предприятия? Чем хуже идут дела в колхозе, тем меньше стоимость их доли в предприятии в случае ликвидации. Получается, что они наносят ущерб себе...Вообще, месяц допросов свидетелей стороны обвинения оставил очень странное впечатление.По логике, гособвинение пригласило их в суд, чтобы подтвердить версию о виновности гендиректора Матеоса Хатламаджияна. Вместо этого все свидетели жаловались на факты грубости, запугивания и давления со стороны следствия. Свидетели подчеркивали наводящий ужас характер обысков в их домах, многочасовые допросы в ГСУ в январе 2024 года. С их слов, люди по 6-10 часов находились в полиции без еды, воды, лекарств. Оперативники несколько раз заставляли переписывать показания.Почему-то показания по нарушению прав граждан очень не нравятся стороне обвинения.Со стороны казалось, что суд слушает свидетелей стороны защиты. По крайне мере, ни один из доводов обвинения не был подтвержден ими.Все свидетели объясняли суду, что изменения в колхозе выполнялись в соответствии с законом. А приглашенные специалисты подтвердили, что реорганизация СПК в акционерное общество являлась единственным правильным решением.Вероятно, поэтому потерпевшие, присутствующие в зале суда, неоднократно устраивали скандалы. Они постоянно прерывали выступавших, выкрикивали язвительные, оскорбительные фразы. Доходило до того, что судья несколько раз прерывала процесс и призывала к порядку.Одно из ведущих животноводческих предприятий Ростовской области четвертый год лихорадит в связи с уголовным делом против гендиректора Матеоса Хатламаджияна. В 2023 году несколько обиженных бывших работников написали на него заявление в полицию. Руководителя обвинили в мошенничестве и завладении имуществом колхоза на сумму свыше 800 миллионов рублей.Гендиректор был отстранен от работы на несколько месяцев. Из-за обысков и изъятия документов не смог вовремя купить корма. Только за сентябрь 2024 года предприятие понесло убытки почти на 130 миллионов рублей.Между тем именно под руководством Матеоса Хатламаджияна когда-то убыточный колхоз смог преодолеть кризис и стать одним из самых крупных животноводческих предприятий Ростовской области. Деятельность генерального директора отмечена множеством престижных наград различного уровня.