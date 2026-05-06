Фото: Дондей

В центре Ростова случилась очередная коммунальная авария . Как стало известно от читателей DonDay, 6 мая на улице Тельмана забил коммунальный фонтан.В переулке Журавлева грязная вода разлилась по проезжей части, образовав огромную лужу глубиной от 10 до 15 сантиметров. Из-за этого пешеходы с трудом могут передвигаться по этому участку, не промочив обувь.На текущий момент сотрудников водоканала на месте аварии не наблюдается.Стоит отметить, что на этом участке регулярно происходят протечки из канализационного люка.