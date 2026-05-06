В центре Ростова случилась очередная коммунальная авария

Как стало известно от читателей DonDay, 6 мая на улице Тельмана забил коммунальный фонтан.
В переулке Журавлева грязная вода разлилась по проезжей части, образовав огромную лужу глубиной от 10 до 15 сантиметров. Из-за этого пешеходы с трудом могут передвигаться по этому участку, не промочив обувь.
На текущий момент сотрудников водоканала на месте аварии не наблюдается.
Стоит отметить, что на этом участке регулярно происходят протечки из канализационного люка.